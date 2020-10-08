Російський шоумен Олександр Ревва, виступаючий під псевдонімом Артур Пирожков, показав фото зі своїми дочками

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому його дві дочки сиділи в машині, обнявшись. Старша дочка Ревви Аліса сиділа на задньому сидінні, а молодша Амелі лежала у неї на руках. Дівчатка дивилися в кадр і посміхалися.

"З Днем Сонячних Посмішок!!! Посміхніться!!",- підписав фото щасливий батько.

За годину пост артиста зібрав понад 15 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів. Шанувальники звернули увагу на ніжну красу дівчаток, а також на чарівний погляд Амелі.

"Які вони крихітки. Сонячні зайчики", "Лапочки. Олександр, щастя вам і вашій родині! Безмірного", "Ой які зайчики", "Красуні!", "Найсонячніші дівчатка", "дві лялечки", "красуні, але зовсім різні, напевно мамина і татова, щоб нікому не прикро було", "гарненькі) прямо всі в тата)", "Які чарівні дівчата", "У Амелі очі неймовірні", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександр Ревва вразив виглядом в яскраво-червоному костюмі і чорній шовковій сорочці. Виглядав артист дуже елегантно. Образ доповнювали дорогий наручний годинник і хустка в нагрудній кишені в тон сорочці.

Нагадаємо, що мініатюрна дочка Артура Пирожкова вразила зовнішністю на новому фото: "Яка ж вона у Вас...".

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