Російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, розбурхав стильним чином

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram зірки.

На фотографії шоумен в яскраво-червоному костюмі і чорній шовковій сорочці, довершують елегантний образ Олександра дорогий наручний годинник і хустка в нагрудній кишені в тон сорочці.

"З Днем Людей Елегантного Віку!!!", - підписав знімок знаменитість.

Користувачі соціальної мережі повідомляють в коментарях, що акторові личить новий образ:

"Ну ось так непогано а то вічно як дебіл 😂 😂 😂 😂 красунчик жеЕСТЬ кращий виконавець, щастя вам безмірного ❤️❤️❤️❤️❤️ Бог ❤️ Ваууууу 👍❤️Червоний дуже навіть💃❤️ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 💓💓💓💓💓💓💓💓Рева був крутіше !👌 😉 💪 Як красиво сказано ! Елегантного віку! 🤗 Елегантний нетільки вік але і зовнішній вигляд!❤ ️ 😍 🔥 ", – написали вони.

Ми писали, що російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, здивував загримованим обличчям. Артист виклав нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" і показав, як змінився для зйомок у фільмі "прабабуся легкої поведінки". Героя Олександра покажуть в 1980 році, тому образ підібрали відповідний.

На знімку актор позує в накидці, ймовірно, тільки після роботи гримерів. Ревва сильно змінився завдяки густим вусам, які з'явилися у нього під носом. Образ довершила зачіска з відкритим чолом і проділом, а також тіні на повіках. Знаменитість примружився і навколо очей проступили зморшки, помітно його постарілі.

Нагадавши, красуні-дочки Артура Пирожкова полонили ангельським виглядом в літніх сарафанах.

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