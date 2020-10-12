Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі захопила стрункою фігурою будинку

Модель звикла до підвищеної уваги через свою зовнішність, тому не боїться показати зайве на публіці або критики в мережі. Знаменитість щоразу отримує кілька сотень позитивних коментарів після того, як опублікує фото.

Тому всі її знімки схожі в одному-Емілі показує своє тіло і робить на ньому незмінний акцент. Дівчина пишається стрункістю, адже це її родзинка на подіумі, що викликає заздрість серед багатьох. І це притому, що модель не любить спорт і не відмовляє собі в алкоголі і фаст-фуді. Їй досить багато рухатися і проводити детокс-організму.

На домашньому фото Емілі продемонструвала, що знаходиться у відмінній формі, має таку ж підтягнуту фігуру і жаркий вигляд. Для більшої спокусливості вона навіть задерла кофтинку:

"Спека 🔥; Mooie foto look ciao bella mia grt? ❤ ️ ❤ ️ 👏 🔥 ; Люблю твої ноги; красиві пальці😊; Белла, який милий щеня; що це за собака?; Вчимося ходити?; Ти дуже прекрасна ????; у тебе величезні ноги!; навіть вдома виглядає стильно; дуже мило виходить з собакою; цей кадр здається затишним; тут щось випало; о, у вас є вихованець?» ,- написали користувачі Instagram у відповідь.

До цього ми писали, що Емілі часто балує себе затишним відпочинком. Так як дівчина не любить займатися спортом в тісних приміщеннях і залах в цілому, вона вважає за краще проводити час з користю на пляжі і багато рухається під час прогулянок. При цьому на узбережжі дівчина часто підкорює фанатів стильними "луками".

Наприклад, монокіні Емілі з глибоким декольте і мила панамка з леопардовим принтом порадували користувачів. Чорний купальник ідеально поєднувався з головним убором, а невелика золотий ланцюжок вдало завершила образ. Повернувшись до камери боком, Ратаковскі ще й вдалося посвітити бюстом з вигідного ракурсу.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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