Відомий російський танцюрист Сергій Глушко (Тарзан) виклав у соцмережі новий відеоролик зі свої участю

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Сергій виконав відому композицію Андрія Макаревича "Посвята артистам".

"Присвячується всім", - підписав ролик стриптизер.

На кадрах Сергій Глушко, сумно посміхаючись, проникливо заспівав хіт лідера"Машини часу".

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Сергій Глушко (Тарзан) (@tarzan__ _ official) 12 жов 2020 о 7:48 PDT

Фанати буквально за п'ять хвилин подивилися цей ролик більше двох тисяч разів. Однак коментарі фоловери залишити не змогли, так як Сергій закрив у соцмережі цю можливість після того, як стався відомий скандал з Наташею Корольовою через його зраду.

На даний момент Сергій Глушко заперечує, що в його родині існують проблеми і всіляко намагається показати показати, що у них з Наташею все добре. Наташа Корольова теж всіляко намагається відволіктися від скандалу, в який примудрився вляпатися її чоловік.

Також ми писали, що Королева приголомшила новим кадром з чоловіком. У себе в Instagram співачка поділилася яскравим знімком з Тарзаном, який нещодавно потрапив у скандал зі зрадами. Королева сиділа на капоті авто, розсунувши ноги. Поруч стояв чоловік у сонцезахисних окулярах.

"Якщо скандалу не вистачає, то його вигадують. Потім розгойдують і розкручують, підливаючи бруду. І мчить скандал з сайту на сайт, не забуваючи про телеефір», - зазначила співачка.

За її словами, якщо найближчим часом знову будуть поширюватися плітки про її сім'ю, потрібно «вимкнути цю нісенітницю».

"А краще-подивіться оскароносний фільм "паразити", ось там чітко показано, в якому світі ми живемо і які люди-паразити намагаються руйнувати наше життя!",- додала артистка.

За 50 хвилин пост зірки зібрав майже 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили слова підтримки. Не обійшлося і без критики.

"Самі замутили, тепер розсьорбуйте«," винні всі, але не Тарзан. Він велика дитина", " молодець, Наташа! Собаки гавкають, а караван йде«, "розумничка, мудра жінка«," ви самі і руйнуєте! Дуже шкода!", "Все заради хайпа, все заради бабла«,» та взагалі пофіг у всіх буває, головне зрозуміти і пробачити", - пишуть люди.

28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко, що стала знаменитою завдяки Тарзана, знову пройшлася по Наташі Корольовій.

Стриптизер Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана, - ред.) І його дружина, співачка Наташа Корольова сповідалися Ксенії Собчак "у всіх гріхах". Парочка дала відверте інтерв'ю скандальної журналістки, головним посилом якого стало, що вони залишаються разом, незважаючи ні на що, а нещасний Тарзан був просто "опоен" і "зачарований" шахрайками.

Коханка стриптизера Шульженко не змогла залишатися осторонь і прокоментувала заяви Глушко з Королевою у себе в Інстаграм.

Дівчина продовжує запевняти, що її зв'язок з Тарзаном була поодиноким випадком, як це підносить артист, а тривала півтора року. Також вона заявила про те, що до сих пір відчуває якісь почуття до чоловіка Корольової.

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