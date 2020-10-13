Известный российский танцор Сергей Глушко (Тарзан) выложил в соцсети новый видеоролик со свои участием

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Сергей исполнил известную композицию Андрея Макаревича "Посвящение артистам".

"Посвящается всем", – подписал ролик стриптизер.

На кадрах Сергей Глушко, печально улыбаясь, проникновенно спел хит лидера "Машины времени".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 12 Окт 2020 в 7:48 PDT

Фанаты буквально за пять минут посмотрели этот ролик более двух тысяч раз раз. Однако комментарии фолловеры оставить не смогли, так как Сергей закрыл в соцсети эту возможность после того, как произошел известный скандал с Наташей Королевой из-за его измены.

На данный момент Сергей Глушко отрицает, что в его семье существуют проблемы и всячески пытается показать показать, что у них с Наташей всё хорошо. Наташа Королева тоже всячески пытается отвлечься от скандала, в который умудрился вляпаться ее супруг.

Также мы писали, что Королева ошеломила новым кадром с мужем. У себя в Инстаграм певица поделилась ярким снимком с Тарзаном, который недавно попал в скандал с изменами. Королева сидела на капоте авто, раздвинув ноги. Рядом стоял муж в солнцезащитных очках.

«Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир», - отметила певица.

По ее словам, если в ближайшее время снова будут распространяться сплетни о ее семье, нужно «выключить эту чепуху».

«А лучше - посмотрите оскароносный фильм «Паразиты», вот там четко показано, в каком мире мы живем и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!», - добавила артистка.

За 50 минут пост звезды собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили слова поддержки. Не обошлось и без критики.

«Сами замутили, теперь расхлебывайте», «Виноваты все, но не Тарзан. Он большой ребёнок», «Молодец, Наташа! Собаки гавкают, а караван идет», «Умничка, мудрая женщина», «Вы сами и разрушаете! Очень жаль!», «Все ради хайпа, все ради бабла», «Да вообще пофиг у всех бывает, главное понять и простить», - пишут люди.

28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко, ставшая знаменитой благодаря Тарзану, снова прошлась по Наташе Королевой.

Стриптизер Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) и его жена, певица Наташа Королева исповедались Ксении Собчак "во всех грехах". Парочка дала откровенное интервью скандальной журналистке, главным посылом которого стало, что они остаются вместе, несмотря ни на что, а несчастный Тарзан был просто "опоен" и "околдован" мошенницами.

Любовница стриптизера Шульженко не смогла оставаться в стороне и прокомментировала заявления Глушко с Королевой у себя в Инстаграм.

Девушка продолжает уверять, что ее связь с Тарзаном не была единичным случаем, как это преподносит артист, а длилась полтора года. Также она заявила о том, что до сих пор испытывает некие чувства к мужу Королевой.

Напомним, Наташа Королева после измены Тарзана вспомнила о своем старом грешке

А еще Politeka писала, что Наташа Королева засветилась в свадебном платье и фате, наделав шумихи

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