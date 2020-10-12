32-річна російська актриса Христина Асмус, яка розлучається з шоуменом Гаріком Харламовим, спантеличила знімком з патьоками під очима

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, на якому постала з розпатланим волоссям і тушшю для вій. Судячи з вигляду, актриса плакала або намагалася зробити вигляд, що плакала.

"Понеділок - день важкий", - підписала Асмус фото.

Всього за 15 хвилин пост зібрав понад 7 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Христина, я вас розумію. У мене у самого немає настрою", "новий образ в шоу. Чекаємо", "Думаю, що так. Очі такі ж!", "Зачіска кльова, зовсім на себе не схожа", "принцеса", "не плач, знайдемо ми тобі мужика!", "Коли побачила Харластяка", "знову ревіла значить) Ох вже ці жінки)", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що таким дивним фото Христина поділилася відразу після того, як Гарік Харламов жорстко пожартував над їх шлюбом в новому випуску Comedy Club. Харламов спародіював шоу "Холостяк", на якому вибирав нову дружину. Всі дівчата нагадували йому про Христину, тому отримували відмову від шоумена. В останню, яка нагадала йому про фільм "Текст", актор навіть кинув трояндою.

Нагадаємо, що спекотна Асмус після розлучення з Харламовим засвітилася в компанії красенів: "Христина, а де ваша дочка?".

А ще Politeka писала, що Асмус в леопардовому топі і "золоті" вразила зовнішнім виглядом на пляжі:"жахливий...".

Також Politeka повідомляла, що у Асмус після розлучення з Харламовим нова втрата, ледь стримує сльози.