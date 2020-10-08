Актриса Крістіна Асмус після розлучення з Гаріком Харламовим абсолютно не сумує

Свіжа публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, задоволена російська зірка Христина Асмус засвітилася в компанії партнерів по зйомках фільму "Китобій".

Судячи з підпису, Христина Асмус в ефектному червоному костюмі прийшла на дебютну презентацію нового фільму.

"Цей день настав... І поплакати, і в голос посміятися на "Китобої" можна вже сьогодні! Наш титулований фільм вже можна подивитися всім! Аааа! З сьогоднішнього дня "Китобій" в широкому прокаті!...",- підписала зірка новий знімок і закликала шанувальників оцінити нову картину з її участю.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і привітали Христину Асмус з прем'єрою нового фільму.

"Господи, я щасливий", "Христиночка, незважаючи на пандемію, сьогодні майже повний кінотеатр був. Нарыдались все...", "Герої нашого часу ", "Класний фільм.Спасибі, було особливо цікаво його дивитися тому що самі раніше жили на Чукотці", " Христина, а де ваша дочка?", "Красива дуже", "Ага, фільм, в якому всі будуть обговорювати одне"," вітаю від душі"," молодці, спасибі"," вітаю, успіхів", - написали вони в коментарях.

Раніше ми писали, що 32-річна російська актриса Христина Асмус, яка напередодні екстрено скасувала зйомки і відправилася в лікарню, розповіла все про свою недугу.

Зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайній позі на сходах.

У підписі актриса зізналася, що з нею, і додала, що була змушена звернутися за допомогою медиків через алергічний дерматит.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в коханні одруженому чоловікові.

Також Politeka писала, що спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків.