Телеведуча і учасниця нового сезону "Танців з зірками" Ольга Фреймут вивела з себе свого партнера по шоу і хореографа Яну Заєць

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі сторіс в Instagram, які Ольга і Яна викладали. За відео стає зрозуміло, що підготовка до прямого ефіру проходить дуже напружено. Всі учасники процесу знаходяться на взводі і готові в будь-який момент вибухнути.

Так, на одному з відео партнер Фреймут Ілля Падзіна стоїть біля стінки, а після і зовсім надягає на голову сумку.

"Ілля, чому ти засмутився. Яночка, що з ним?",- промовляє Фреймут, знімаючи те, що відбувається.

"Мої хореографи вже втрачають терпіння", - додає вона.

Крім цього, з'явилося дуже емоційне відео, на якому буквально дійшло до рукоприкладства. Заєць знімала, як пара розучує нові рухи.

"У нас йде п'ята година занять. Дуже складний буде цей ефір, але ми стараємося", - зазначає вона.

На наступному відео Ілля зривається на Ользі, намагаючись вирівняти їй коліна.

"Коліна рівні, рівні, рівні...", - прокричав Ілля, одночасно вдаривши її по ногах.

"Ну покричи, покричи...", - промовила усміхнена Фреймут вслід танцюристу.

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