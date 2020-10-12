Діти співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна стали справжніми улюбленцями користувачів соцмереж

Кожна публікація, яка їх стосується, викликає непідробний інтерес публіки. Так, на новому відео, опублікованому в Instagram Лізою Галкіною, дівчинка показала, як призвичаїлася відкривати двері в будинку, повідомляє Politeka.net.

"Лізочка 🥰", - коротко підписала ролик дочка зіркових батьків.

На кадрах Ліза, одягнена в стильні картаті брючки і білосніжну блузку, підходить до відкритих дверей і майстерно закриває їх своєю "п'ятою точкою".

За кадром лунає задоволений сміх Примадонни російської естради Алли Пугачової, яка, мабуть, і знімала цей ролик.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Єлизавета Галкіна (@elizaveta_galkinaa) 12 жов 2020 о 6:57 PDT

Користувачі захопилися винахідливістю дитини, про що негайно повідомили в коментарях, попутно поставивши безліч лайків. Всього за 13 хвилин публікація Лізи Галкіної зібрала майже 10 тисяч сердечок. Поставила лайк і мама дівчинки - Алла Пугачова.

"Ось жартівниця👏Лапонька!!! Баловниця маленька, молодець, позитивчик!Маленька озарница 😮🔥🙌👏😂 Солодкість 😍😘 Артистична. Лизочка Ластівка❤️😍 👏 маленька пустунка! Солодка!🌹 💖 😘 Красива весела і мила дівчинка!🔥 🔥 💕 💕 💕 💕 Дуже, дуже мила дівчинка Лизочка! Щастя тобі доброго і великого!Прикольна дівчина! ❤️ Смешулька🌹 😍🌹 Диво! Красуня! Розумниця! 😘😘😘😘😘😘😘", – пишуть фоловери.

Раніше ми розповідали, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорили милим фото на тлі басейну. Яскравий знімок з Лізою і Гаррі Галкіним з'явився на одній з фанатських сторінок російського зоряного сімейства в Instagram. У кадрі Гаррі одягнений в джинсові шорти і білу майку, а його сестра – в милий рожевий халатик. Брат приобнімает сестру за плече і посміхається в камеру, а дівчинка лукаво дивиться на нього з кумедним виразом обличчя.

Нагадаємо, невгамовний син Пугачової і Галкіна вразив поведінкою, постраждала Ліза: "вони навіть грають золотим…».

Як повідомляла Politeka, підросли двійнята Пугачової і Галкіна убили зовнішністю: "синок гарнішає, а Лізонька...".

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