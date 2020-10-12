Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина стали настоящими любимцами пользователей соцсетей

Каждая публикация, которая их касается, вызывает неподдельный интерес публики. Так, на новом видео, опубликованном в Инстаграм Лизой Галкиной, девочка показала, как приловчилась открывать двери в доме, сообщает Politeka.net.

"Лизочка 🥰", – коротко подписала ролик дочь звездных родителей.

На кадрах Лиза, одетая в стильные клетчатые брючки и белоснежную блузку, подходит к открытым дверям и мастерски закрывает их своей "пятой точкой".

За кадром раздается довольный смех Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая, по видимому, и снимала этот ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 12 Окт 2020 в 6:57 PDT

Пользователи восхитились изобретательностью ребенка, о чем незамедлительно сообщили в комментариях, попутно поставив множество лайков. Всего за 13 минут публикация Лизы Галкиной собрала почти 10 тысяч сердечек. Поставила лайк и мама девочки – Алла Пугачева.

"Вот шутница👏Лапонька!!! Баловница маленькая, молодец, позитивчик!Маленькая озарница 😮🔥🙌👏😂 Сладость 😍😘 Артистичная. Лизочка ласточка❤️😍👏 Маленькая проказница! Сладкая!🌹💖😘 Красивая весёлая и милая девочка!🔥🔥💕💕💕💕 Очень, очень милая девочка Лизочка! Счастье тебе доброго и большого!Прикольная девчонка! ❤️ Смешулька🌹 😍🌹 Чудо! Красавица! Умница! 😘😘😘😘😘😘😘", – пишут фолловеры.

Ранее мы рассказывали, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорили милым фото на фоне бассейна. Яркий снимок с Лизой и Гарри Галкиными появился на одной из фанатских страниц российского звездного семейства в Инстаграм. В кадре Гарри одет в джинсовые шорты и белую майку, а его сестра – в милый розовый халатик. Брат приобнимает сестру за плечо и улыбается в камеру, а девочка лукаво смотрит на него с забавным выражением лица.

Напомним, неугомонный сын Пугачевой и Галкина поразил поведением, пострадала Лиза: «Они даже играют золотым…».

Как сообщала Politeka, подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью: "Сынок хорошеет, а Лизонька...".

Также Politeka писала, что трогательная дочь Пугачевой и Галкина покорила поступком на прогулке с папой: «Какая умница!».