Російська балерина Анастасія Волочкова відверто розповіла про коханих чоловіків

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" зізнання і яскраві кадри зі зйомок популярного ток-шоу. Крім танцівниці на фото зображені багато зірок, включаючи виконавця Миколи Баскова.

"Сьогодні знімали ефір програми "Привіт, Андрію", @malakhov007 присвячену дню народження колі @nikolaibaskov 🌺 але моїх улюблених Миколаїв сьогодні було два! 💪 Мій партнер по великому театру і друг Микола Цискарідзе. @nikolai___tsiskaridze Це доля.🙏 І Історія. На другому фото Колю Баскова ви не дізнаєтеся😂 😂, але бажання між двома Миколами я загадала ❤ ❤ ️ ефір в суботу🌺", - заявила Волочкова в описі.

На першому знімку балерина позує в обнімку з колегою, Миколою Цискарідзе. Танцюрист вбрався в скромний костюм з сорочки і мішкуватих штанів темно-синього кольору, а також сіру футболку. Сама ж Анастасія притулилася до чоловіка в рожевій сукні з довгим розрізом на стегні і стразах на рівні грудей.

Вона також виклала групове фото, на якому Цискарідзе так само обійняв її за плечі. Поруч можна помітити Миколи Баскова з обличчям, забрудненим чимось червоним, і явно незадоволеним.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

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