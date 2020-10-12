Російська балерина Анастасія Волочкова відверто розповіла про коханих чоловіків
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" зізнання і яскраві кадри зі зйомок популярного ток-шоу. Крім танцівниці на фото зображені багато зірок, включаючи виконавця Миколи Баскова.
"Сьогодні знімали ефір програми "Привіт, Андрію", @malakhov007 присвячену дню народження колі @nikolaibaskov 🌺 але моїх улюблених Миколаїв сьогодні було два! 💪 Мій партнер по великому театру і друг Микола Цискарідзе. @nikolai___tsiskaridze Це доля.🙏 І Історія. На другому фото Колю Баскова ви не дізнаєтеся😂 😂, але бажання між двома Миколами я загадала ❤ ❤ ️ ефір в суботу🌺", - заявила Волочкова в описі.
На першому знімку балерина позує в обнімку з колегою, Миколою Цискарідзе. Танцюрист вбрався в скромний костюм з сорочки і мішкуватих штанів темно-синього кольору, а також сіру футболку. Сама ж Анастасія притулилася до чоловіка в рожевій сукні з довгим розрізом на стегні і стразах на рівні грудей.
Унікальне фото Галкіна з Пугачовою, яка обіймає доньку, потрапило в мережу: "Вже складно впізнати"
Женька зі "Сватів" похвалилася підрослим сином на ніжному фото: "Прям віє любов'ю"
Засмучена Собчак на яхті приголомшила заявою: "До березня всі кукуємо без..."
Українців можуть залишити без спадщини, з'явився документ: кому не бачити "бабусиної квартири"
Вона також виклала групове фото, на якому Цискарідзе так само обійняв її за плечі. Поруч можна помітити Миколи Баскова з обличчям, забрудненим чимось червоним, і явно незадоволеним.
Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.
Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.
А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня.