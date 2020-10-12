Що ж буде з виплатами?

Уряд прагне до того, щоб якомога менше українців отримували пенсії

Так експерт з соціальної політики Андрій Павловський в ефірі телеканалу "Україна 24" пояснив пропозицію збільшити пенсійний вік, передає Politeka.net. Напередодні про таку ініціативу повідомила голова профільного Комітету Верховної ради Галина Третьякова. За її словами, в такому випадку люди отримають більше часу для накопичення страхового стажу.

А ось Андрій Павловський вважає, що такі заходи необхідні чиновникам для підготовки українців до впровадження нової накопичувальної системи в 2021 році. Він попередив: якщо затвердять варіант Третьякової за участю приватних компаній і фондів зі слабким регулюванням з боку державних органів - трудівники можуть так і не отримати свої гроші.

"Є загроза, що вони з часом можуть перетворитися на одну велику фінансову піраміду. Якщо це робити під державним врегулюванням, це інша справа", - підкреслив експерт.

Він нагадав, що на тлі таких пропозицій український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заговорив про підвищення податків, тоді як вони не пов'язані з пенсійними виплатами безпосередньо.

"Я хотів би запитати, яке відношення податки мають до пенсій. Адже пенсії виходять з Єдиного соціального внеску, який є не податком, а страховим внеском, у нас в Україні пенсійне страхування, а не за рахунок податків", - зазначив Паловський. - "Чиновники не бачать нічого кращого, ніж вирішення проблем Пенсійного фонду за рахунок самих пенсіонерів. Зробити більш жорсткими умови отримання пенсії".

Фахівець звернув увагу, що підняття пенсійного віку - це найпростіший спосіб скоротити кількість громадян, яким належить пенсія.

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