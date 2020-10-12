Что же будет с выплатами?

Правительство стремится к тому, чтобы как можно меньше украинцев получали пенсии

Так эксперт по социальной политике Андрей Павловский в эфире телеканала "Украина 24" объяснил предложение увеличить пенсионный возраст, передает Politeka.net. Накануне о такой инициативе сообщила председатель профильного комитета Верховной Рады Галина Третьякова. По ее словам, в таком случае люди получат больше времени для накопления страхового стажа.

А вот Андрей Павловский считает, что такие меры необходимы чиновникам для подготовки украинцев к внедрению новой накопительной системы в 2021 году. Он предупредил: если утвердят вариант Третьяковой с участием частных компаний и фондов со слабым регулированием со стороны государственных органов - труженики могут так и не получить свои деньги.

"Есть угроза, что они со временем могут превратиться в одну большую финансовую пирамиду. Если это делать под государственным урегулированием, это другое дело", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что на фоне таких предложений украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заговорил о повышении налогов, тогда как они не связаны с пенсионными выплатами напрямую.

"Я хотел бы спросить, какое отношение налоги имеют к пенсиям. Ведь пенсии получаются из Единого социального взноса, который является не налогом, а страховым взносом, у нас в Украине пенсионное страхование, а не за счет налогов", - отметил Паловский. - "Чиновники не видят ничего лучшего, чем решение проблем Пенсионного фонда за счет самих пенсионеров. Сделать более жесткими условия получения пенсии".

Специалист обратил внимание, что поднятие пенсионного возраста - это самый простой способ сократить количество граждан, которым полагается пенсия.

Напомним, что украинцев оставят без пенсий, срочное обращение ПФУ.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммуналку, украинцам сообщили о важном решении.

Также Politeka писала, что в Раде бунт против «послекризисного» бюджета-2021 с повышением пенсий и долларом 29,1 грн.