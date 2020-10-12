Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала свою фігуру на пляжі

Відома красуня порадувала новими кадрами в сторіз, писати Politeka.net. Модель показує, як проводить відпочинок в теплих краях, демонструючи фігуру в купальнику.

Так, модель постала на одних з останніх кадрів в крихітному бікіні. Червоний купальник ледве справлявся з тим, щоб принади Роуз не виставилися, і не показалися перед камерою у всій красі.

Роуз ефектно пройшлася по мокрому піску, ледь не кидаючи свої форми - це те, що треба!

Маленький ліфчик на бретельках натягнувся на великих грудях, яка красиво розвалилася під трикутними клаптиками.

Плавочки натягнулися вище стегон на лямках. Модель розпустила довге волосся, яке було мокрим від недавнього купання.

Загалом види просто заворожували, тільки ось зібрати багато лайків і коментарів їм не вдалося, принаймні, у відкритому доступі.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в одному з останніх сторіз в, можна сказати, розпусному вигляді.

Модель позувала з оголеними грудьми, яку прикрила тонким парео. Легка тканина прикрила найінтимніші місця, але при цьому трохи оголила об'єми моделі.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз похвалилася теплим кадром з відпочинку. Позуючи біля басейну, зірка вирішила показати, як веселиться в новому образі. Модель приміряла стильний монокіні з вирізами і тоненьким ланцюжком на грудях.

Також дівчина доповнила пляжний образ тонкою накидкою-хусткою на стегна коричнево-чорного кольору і одягла масивні прикраси із золота.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер