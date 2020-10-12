Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала свою фігуру на пляжі
Відома красуня порадувала новими кадрами в сторіз, писати Politeka.net. Модель показує, як проводить відпочинок в теплих краях, демонструючи фігуру в купальнику.
Так, модель постала на одних з останніх кадрів в крихітному бікіні. Червоний купальник ледве справлявся з тим, щоб принади Роуз не виставилися, і не показалися перед камерою у всій красі.
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Маленький ліфчик на бретельках натягнувся на великих грудях, яка красиво розвалилася під трикутними клаптиками.
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Плавочки натягнулися вище стегон на лямках. Модель розпустила довге волосся, яке було мокрим від недавнього купання.
Загалом види просто заворожували, тільки ось зібрати багато лайків і коментарів їм не вдалося, принаймні, у відкритому доступі.
Нагадаємо, Демі Роуз постала в одному з останніх сторіз в, можна сказати, розпусному вигляді.
Модель позувала з оголеними грудьми, яку прикрила тонким парео. Легка тканина прикрила найінтимніші місця, але при цьому трохи оголила об'єми моделі.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз похвалилася теплим кадром з відпочинку. Позуючи біля басейну, зірка вирішила показати, як веселиться в новому образі. Модель приміряла стильний монокіні з вирізами і тоненьким ланцюжком на грудях.
Також дівчина доповнила пляжний образ тонкою накидкою-хусткою на стегна коричнево-чорного кольору і одягла масивні прикраси із золота.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер