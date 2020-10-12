Українська співачка Міша Романова, яка прославилася завдяки участі в "ВІА Гра", підкорила спокусливим образом на пляжі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких постала в дуже гарячому образі. Дівчина зробила селфі. Судячи з усього, вона в цей момент була на пляжі. На Міші був надітий червоний купальник, який обтягнув її апетитні «кульки».

Образ красуня доповнила неймовірно спокусливими пустотливими кісками і солом'яним капелюхом. Вона позувала для фото в різних позах.

"Схід Сонця", - підписала знімок співачка.

Всього за півгодини її пост зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Текіла санрайз", «наймиліше фото», "Моя Червона Шапочка", "Така класна. Краса - страшна сила", "зірки заздрять тобі, ти виблискуєш яскравіше них", "Моя красуня, як я сумую", "Ох, соковиті, красуня", "лялечка красоточка", "кішечка", "красива без косметики взагалі красива", "яка гарненька", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова підкорила неймовірно жіночним образом. Співачка була одягнена в яскраву червону сукню з глибоким декольте. Ніжне мереживо прикрасило її апетитні пружні груди.

Нагадаємо, що Міша Романова вивалила бюст в "тісній" сукні: "намагаєтеся бути схожою на Свєту Лободу, але...".

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Також Politeka повідомляла, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою: "все сталося...".