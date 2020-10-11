Українська співачка і екс-"ВІА Гра" Міша Романова розповіла про стосунки з Максом Барських

Шанувальники не раз приписували зіркам роман. Однак артисти заперечують цю інформацію. Днями співачка вирішила відкрити маленьку таємницю їхніх стосунків і розповіла, що вони поріднилися, адже Макс Барських став хрещеним її 2-х річного сина Мартіна.

Про це вона розповіла для Катерини Осадчої в програмі "Світське життя".

За словами зірки, вона не розглядала інших кандидатів на роль хрещеного батька.

"Це особлива подія в моєму житті і все сталося само собою, не було ніяких інших варіантів. Придбав гарний золотий хрестик своєму хрещенику", - поділилася артистка деталями.

За словами Романової Барських виявився дуже уважним хрещеним татом, який часто балує її сина подарунками.

"Макс дуже турботливий і хороший хрещений, завжди переживає за свого хрещеника. На день народження він подарував йому величезну білу машину! Мартін поки боїться сідати, але думаю, що трохи пізніше, коли він стане дорослішим, будемо їздити разом", - розповідала екс-ВІА Гра.

Крім того, артистка проговорилася про те, що в школі у неї був роман з Барських.

"Ми зустрічалися, правда, коли були в школі", - з посмішкою згадала Міша, а ось про те, чи цілувалася пара, вона скромно вважала за краще промовчати.

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