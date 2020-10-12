Українська співачка Міша Романова, яка прославилася завдяки участі в "ВІА Грі", вразила шикарними видами в бікіні

Артистка дуже змінилася з часів участі в групі, передає Politeka.net. Красуня перефарбувалася в блондинку, "накачала" губи і збільшила бюст. Деякі шанувальники кажуть - так Романова втратила свою індивідуальність, проте заперечувати того, що співачка має чудовий вигляд - не можна.

Зараз колишня учасниця "ВІА Гри" знаходиться в Єгипті і ділиться спекотними знімками з відпочинку.

Так, на одному з останніх кадрів Міша постала в крихітному бікіні на тонких бретельках. Тканина обтягнула великі груди, а плавочки були майже непомітні.

Зірка скинула з плеча халат для пляжу і злегка вигнулася. Її волосся було мокрим після недавнього купання.

Завершили образ співачки стильні прикраси.

"Знайдіть на фото ще одну людину😅 😂", - написала Романова.

За годину пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Коли бачу Мішу, більше не хочеться нікого шукати😁 😜", " заліковий квест 😂 😂 😂 я тебе і природу до молекул розглянула, поки заглянула куди треба)))", "в окулярах 😂 😂 😍 😍", "зроблені с**і красиві, а так норм.😂 ", "Той хто робить фото!", "Гаряча"," красуня😍 😍 😍 🔥", " Misha зробила пластику обличчя ? Не зовсім не впізнати", "елегантно красиво, в окулярах ще одна красуня☺️", " думаючи, що інша людина на другому плані, сім разів збільшував фотографію. Нікого не побачив", "в животику😍", "ти така шикарна😍 😍 😍", "супер😻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Міша Романова запаморочила голову ніжною красою:»дружина мільйонера".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова вивалила бюст в" тісній "сукні:" намагаєтеся бути схожою на світлу Лободу, але...".

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