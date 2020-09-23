Українська шоувумен, травесті-діва Монро відверто розповіла про свої недосконалості

Зірка поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому розповіла про те, що з нею теж трапляються незручні ситуації, як і з будь-якою іншою людиною. Про це пише Politeka.net.

"Не повірите, але я потію. Не те, щоб ллється, але в задушливому приміщенні, після кави або алкоголю, на стресі іноді сорочечка або футболочка зрадницьки йде плямами. Навіть після нанесення самого стійкого деза...і це нормально, природно і не трагедія... цей пост не виправдання за спітнілі плями на моїй сорочці під час останнього #музОбоз з Льошею Донцовим, це просто напоминалка, що бувають нюанси, які ну ніяк не псують загальну картину, де головне емоції і настрій", - написала Монро.

Вона також додала, що її не варто звинувачувати в бодішеймінгу.

"Звинувачення в бодішеймінгу я б прийняла, якби сама себе, жартуючи, не називала Свининою. Я не бачу трагедії і проблеми в пару кг на талії і стегнах, і в купальнику поверх хфигури. Але, коли тобі тяжко виконувати піруети через зайву вагу, це бачать всі, як і твої спітнілі пахви", - зауважила діва.

Вона також поділилася яскравими і кумедними спільними знімками з тим самим ведучим Олексієм Донцовим, якого згадувала в пості.

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