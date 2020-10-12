Украинская травести-дива Монро порадовала поклонников новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала с короткой стрижкой. Монро выбрала очень яркий парик для выхода в свет, временно кардинально сменив имидж.

«Всем мур мяу. На проводе. Пока утром бегала, без музыки и соц.сетей, схватила интересную идею. А давайте составим список правил, действий, привычек, установок, которые к концу 20го года неприемлемы в здоровом, развитом и современном обществе осознанных людей», - предложила Монро.

По ее словам, в этот список нужно обязательно включить критическое обсуждение внешности других людей, нарушение чужих границ, непрошенные советы и грубый хейт в соцсетях.

За несколько часов пост Монро собрал почти 1,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

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«Шикарная», «Мяу», «Уххх хороша, хороша», «Красотка», «Прикольненко у вас там», «Сказочно красивая», «Зачем красивая такая?!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Монро уже появлялась в похожем парике на съемках популярных шоу. Недавно травести-дива рассмешила поклонников комичным случаем вместе с коллегами по шоу-бизнесу.

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Ой 😆😅😂 Меня упрекнули в серьезности и депрессивности последних нескольких постов. Получите минутку взрослого юмора от моих фанов. @olegg.vynnyk @polyakovamusic @monritta Нам бы трио записать 😉 Все премии будут наши. Кстати, когда комерчески успешные звезды обратят внимание и задействуют в своем творчестве открытых представителей ЛГБТ, ситуация с принятием и дискриминацией существенно изменится. Всем мур 😺 и улыбайтесь чаще. #неугомоннаяМонро

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Напомним, что травести-дива Монро удивила признанием о сокровенном: «Не поверите, но я…».

А еще Politeka писала, что травести-дива Монро прикрылась цветком и обратилась к публике: "Намного легче и приятнее, чем...".

Также Politeka сообщала, что травести-дива Монро пленила загадочным образом и заговорила о личном: «Мир не без...».