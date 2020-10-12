Украинская травести-дива Монро порадовала поклонников новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала с короткой стрижкой. Монро выбрала очень яркий парик для выхода в свет, временно кардинально сменив имидж.

«Всем мур мяу. На проводе. Пока утром бегала, без музыки и соц.сетей, схватила интересную идею. А давайте составим список правил, действий, привычек, установок, которые к концу 20го года неприемлемы в здоровом, развитом и современном обществе осознанных людей», - предложила Монро.

По ее словам, в этот список нужно обязательно включить критическое обсуждение внешности других людей, нарушение чужих границ, непрошенные советы и грубый хейт в соцсетях.

За несколько часов пост Монро собрал почти 1,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Шикарная», «Мяу», «Уххх хороша, хороша», «Красотка», «Прикольненко у вас там», «Сказочно красивая», «Зачем красивая такая?!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Монро уже появлялась в похожем парике на съемках популярных шоу. Недавно травести-дива рассмешила поклонников комичным случаем вместе с коллегами по шоу-бизнесу.

Напомним, что травести-дива Монро удивила признанием о сокровенном: «Не поверите, но я…».

А еще Politeka писала, что травести-дива Монро прикрылась цветком и обратилась к публике: "Намного легче и приятнее, чем...".

Также Politeka сообщала, что травести-дива Монро пленила загадочным образом и заговорила о личном: «Мир не без...».