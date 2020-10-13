Зірки рідко розповідають про свою сім'ю, показують родичів і вихваляють сестер і братів

Тим не менш, це не означає, що вони їх не люблять. Найчастіше знаменитості намагаються вберегти близьких від розпитувань преси про їхнє життя, особисті стосунки і сімейні сварки, якщо такі є. Представляємо вашій увазі добірку фото родичів зірок, які рідко з'являються в мережі артистів.

Український фітнес-тренер і телеведуча Марина Боржемська вперше за довгий час в Instagram показала зворушливі фото з братом Дмитром.

"Завжди захоплювалася і захоплююся твоїм умінням бути справжнім чоловіком, любити навколишній світ, свою сім'ю, цінувати свою жінку поруч і любити своїх діток. Мені шалено пощастило бути твоєю молодшою сестрою.

Мама розповідала, що коли мене принесли з пологового будинку, Дімка весь час розчулювався, називав мої п'ятки оксамитовими і весь час їх цілував😍 мені здається, цю ніжність і опіку старшого брата я відчуваю досі♥ ♥ ️ навіть в ті часи, коли ми з тобою розбійничали в дитинстві і часто отримували за свої витівки🙈», - розповіла пару днів тому спортсменка про брата.

Світлана Лобода останнім часом все частіше ділиться фото з сестрою Ксеній і мамою Наталією. Сім'я дуже дружна, тому нерідко відправляється разом на відпочинок і вражає фігурами - кожна з сімейства Світлани дуже любить спорт.

"Щастя для мене-це можливість проводити час з моєю сім'єю. Вони-мій захист і опора. Так було і так буде завжди. Зателефонуйте рідним, запитайте як вони... і скажіть їм, як сильно ви їх любите, це ж так легко, але саме додасть вам нових сил і наповнить вас безмежною любов'ю», — написала артистка нещодавно в Instagram.

Також кілька днів тому з'явився на одній з фан-сторінок співачки Софії Ротару в Instagram рідкісний кадр зірки з братом. На фото Софія стояла в обнімку з сірооким братом, який тримав в руках кошик з квітами. У Ротару три сестри і два брати. Всі вони пов'язані з творчістю і музикою. Євген молодше своєї знаменитої сестри на 10 років.

Брат Софії Ротару деякий час виступав разом з відомим російським композитором Ігорем Крутим. Сам Крутой одного разу зізнався, що використовував знамените прізвище для залучення людей на свої концерти. Вони з Євгеном писали його ім'я на афіші маленькими літерами, А прізвище, вже широко відому на той час, великими.

А ось Ані Лорак одного разу, під час поїздки до Німеччини зі своїм концертним шоу «DIVA», показала своїх братів, чим вразила мережу. Після виступу в Ганновері 40 — річна артистка зустрілася зі своїми братами: молодшим-Андрієм та Ігорем, який старший за неї на два роки. Як правило, зірка взагалі не показує близьких в соціальній мережі.

Однак як виняток, вона поділилася фото з родичами. Знімок раніше привернув увагу фанатів зірки, які помітили очевидну схожість Андрія с... Сергієм Лазарєвим.

У Анджеліни Джолі, теж є брат-Джеймс Хейвен Войт. Зараз Джеймс не просто підтримує сестру, а й живе з нею, допомагаючи ростити дітей. Його часто можна помітити на прогулянках з дітьми, самої Джолі і під час відпочинку з сім'єю.

За словами інсайдерів, деякі з дітей Анджеліни і Бреда Пітта навіть звуть його татом.

У Пенелопи Крус також є молодша сестра Моніка, яка навряд чи копія самої зірки. Вони настільки схожі, що родичок постійно плутає. У себе на батьківщині, в Іспанії, Моніка не менш популярна, ніж її зіркова сестра: Моніка — професійна танцівниця, актриса і телеведуча.

Нагадаємо, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила округлою фігурою на званій вечері, кадри: виросла дівчинка.

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