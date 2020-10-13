Звезды редко рассказывают о своей семье, показывают родственников и восхваляют сестер и братьев

Тем не менее, это не значит, что они их не любят. Чаще всего знаменитости пытаются уберечь близких от расспросов прессы об их жизни, личных отношениях и семейных ссорах, если таковые имеются. Представляем вашему вниманию подборку фото родственников звезд, которые редко появляются в сети артистов.

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская впервые за долгое время в Инстаграм показала трогательные фото с братом Дмитрием.

"Всегда восхищалась и восхищаюсь твоим умением быть настоящим мужчиной, любить окружающий мир, свою семью, ценить свою женщину рядом и обожать своих деток. Мне безумно повезло быть твоей младшей сестрой.

Мама рассказывала, что когда меня принесли из роддома, Димка все время умилялся, называл мои пяточки бархатными и всё время их целовал😍 Мне кажется, эту нежность и опеку старшего брата я чувствую до сих пор🙌♥️ Даже в те времена, когда мы с тобой разбойничали в детстве и часто получали за свои шалости🙈», - рассказала пару дней назад спортсменка о брате.

Светлана Лобода в последнее время все чаще делится фото с сестрой Ксений и мамой Натальей. Семья очень дружная, поэтому нередко отправляется вместе на отдых и поражает фигурами - каждая из семейства Светланы очень любит спорт.

«Счастье для меня -это возможность проводить время с моей семьей. Они — моя защита и опора. Так было и так будет всегда. Позвоните родным, спросите как они… и скажите им, как сильно вы их любите, это ведь так легко, но именно придаст вам новых сил и наполнит вас безграничной любовью», — написала артистка недавно в Инстаграм.

Также несколько дней назад появился на одной из фан-страниц певицы Софии Ротару в Инстаграм редкий кадр звезды с братом. На фото София стояла в обнимку с сероглазым братом, который держал в руках корзину с цветами. У Ротару три сестры и два брата. Все они связаны с творчеством и музыкой. Евгений младше своей знаменитой сестры на 10 лет.

Брат Софии Ротару некоторое время выступал вместе с известным российским композитором Игорем Крутым. Сам Крутой однажды признался, что использовал знаменитую фамилию для привлечения людей на свои концерты. Они с Евгением писали его имя на афише маленькими буквами, а фамилию, уже широко известную на то время, большими.

А вот Ани Лорак однажды, во время поездки в Германию со своим концертным шоу «DIVA», показала своих братьев, чем поразила сеть. После выступления в Ганновере 40-летняя артистка встретилась со своими братьями: младшим — Андреем и Игорем, который старше её на два года. Как правило, звезда вообще не показывает близких в социальной сети.

Однако в виде исключения, она поделилась фото с родственниками. Снимок ранее привлек внимание фанатов звезды, заметивших очевидное сходство Андрея с... Сергеем Лазаревым.

У Анджелины Джоли, тоже есть брат – Джеймс Хейвен Войт. Сейчас Джеймс не просто поддерживает сестру, но и живет с ней, помогая растить детей. Его часто можно заметить на прогулках с детьми, самой Джоли и во время отдыха с семьей.

По словам инсайдеров, некоторые из детей Анджелины и Брэда Питта даже зовут его папой.

У Пенелопы Крус также есть младшая сестра Моника, которая едва ли копия самой звезды. Они настолько похожи, что родственниц постоянно путает. У себя на родине, в Испании, Моника не менее популярна, чем ее звездная сестра: Моника — профессиональная танцовщица, актриса и телеведущая.

Напомним, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.

Как сообщала Politeka, Питт объявил Джоли настоящую войну, в Голливуде переполох: "Уже 5 октября...".

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