56-летний Брэд Питт отчаянно пытается вернуть опеку над общими детьми с Анджелиной Джоли

Об этом пишет американское издание Us Weekly.

Так, звезда Голливуда рассчитывает на помощь подруги Анджелины Джоли в суде над опекой на детьми.

По информации СМИ, Брэд Питт попросил 52-летнюю Джиллиан Арменанте свидетельствовать против 45-летней Анджелины Джоли в рамках судебного разбирательства.

Звезда Голливуда надеется, что ему удасться выиграть в деле об опеке над общими детьми с Анджелиной Джоли.

56-летний американский актер рассчитывает, что сможет получить поддержку коллеги Анджелины Джоли на слушании, которое начнется 5 октября и продлится 15 дней. Через какое-то время Брэд Питт также представит со своей стороны психолога, терапевта и консультанта по безопасности.

Более того, Брэд Питт получил своим защитникам назначить перекрестный допрос Анджелины Джоли в суде. Стоит добавить, что судебное разбирательство относительно опеки над детьми длиться четыре года.

Ранее мы рассказывали о том, как звезда Голливуда Анджелина Джоли нашла новый повод не давать своему экс-супругу Брэду Питту видится с детьми.

По информации журналистов, что звезда "Малифисенты" «посадила» своего бывшего мужа Брэда Питта на карантин по приезду из Европы.

Актриса объясняет это мерами безопасности, но инсайдеры отмечают, что дело в желании Джоли насолить бывшему, чтобы он как можно дольше не видился со своими детьми.

Напомним, что Анджелина Джоли прямо на улице засветила формы без нижнего белья: "Такая горячая".

Как сообщала Politeka, роскошная Джоли в изумрудном платье показала истинное счастье: Питт не мог не влюбиться.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.