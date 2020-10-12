Популярна російська співачка і колишня солістка групи "Серебро" Ольга Серябкіна забралася у воду заради розкішного вигляду

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" сміливе фото, на якому вона зображена по стегна в річці або озері. Красуня вбралася в коротке чорне плаття, яке примудрилася не намочити.

Вона спокусливо нахилилася, відстовбурчивши п'яту точку, торкнулася водної гладі своїми пальцями, і до того ж "стрільнула" чарівним поглядом, від якого просто мурашки по тілу. Образ також виділяється розкішним декольте, яке Ольга цього разу прикрила рукою.

Користувачі соціальної мережі в коментарях написали на адресу Серябкіної багато приємних компліментів і порівнянь:

"Це від твоєї гарячості аж вода закипіла"; "Ловля щук поглядом)😎 😍"; "знову практикуєш ловлю риби голими руками? ️ ️ 😘 🐡 "; "Ти в воді в сукнях та дублянках, а на суші тільки в трусах. Що ти за звір?"; "Страсна Пантера:)))))"; "не можу зрозуміти, русалка або відьмачка) в будь-якому варіанті образ вдався.🔥 "; "Знову в одязі лізеш у воду, зніми вже!!👍😘😘❤️❤️"; "Ну що за нереальна красуня?😍 💔 "; "Кривава бариня!) "; "Олечка, ти прекрасна як світ без пандемії!❤ ️ "; "Оля зображує дівчину водяного. Вау"; "Фууу, хіба мало, хто там плаває, я б фіг зайшла".

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