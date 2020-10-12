Популярная российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина забралась в воду ради роскошного вида

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в "Инстаграм" смелое фото, на котором она запечатлена по бедра в реке или озере. Красотка нарядилась в короткое черное платье, которое ухитрилась не намочить.

Она соблазнительно наклонилась, оттопырив пятую точку, коснулась водной глади своими пальцами, и вдобавок "стрельнула" обворожительным взглядом, от которого просто мурашки по телу. Образ также выделяется роскошным декольте, которое Ольга в этот раз прикрыла рукой.

Пользователи социальной сети в комментариях написали в адрес Серябкиной много приятных комплиментов и сравнений:

"Это от твоей горячести аж вода закипела"; "Ловля щук взглядом)😎😍"; "опять практикуешь ловлю рыбы голыми руками? ☺️😘🐡"; "Ты в воде в платьях да дубленках,а на суше только в трусах. Что ты за зверек?"; "Страстная Пантера:)))))"; "Не могу понять, русалка или ведьмачка) В любом варианте образ удался.🔥"; "Опять в одежде лезишь в воду,сними уже!!👍😘😘❤️❤️"; "Ну что за нереальная красотка?😍💔"; "Кровавая барыня!)"; "Олечка, ты прекрасна как мир без пандемии!❤️"; "Оля изображает девушку водяного. Вау"; "Фууу, мало ли, кто там плавает, я бы фиг зашла".

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