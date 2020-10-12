Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала пристрасні осінні образи

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відразу кілька пікантних образів. Омович позувала в короткій спідниці і ботфортах вище коліна. Вгорі на ній красувалася обтягуюча кофта, яка зробила акцент на виразних грудях моделі.

На другому фото Омович позувала в обтягуючих теплих штанях. Красуня повернулася спиною до камери, засвітивши апетитну «п'яту точку».

«Я знову з їжею на фото, допоможіть вибрати кращий знімок», - підписала фото модель.

За годину пост дівчини зібрав понад 9 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яка красива", «Вау, красуня, красива», «приємного», «ви космос», «твоя краса здатна затьмарити сонце», «непогано виглядає», "дійсно чарівно", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович влаштувала пікантну фотосесію в білосніжному корсеті, розшитому бісером. Її тонка талія в поєднанні з округлими стегнами і грудьми шостого розміру звела з розуму шанувальників. Особливу увагу привернули трусики з бісеру, які практично нічого не прикрили.

"Сяй яскраво, як діамант", - підписала знімок українська версія Кардашьян.

Нагадаємо, що Омович ледве втиснула цукрові "пончики" в чорний топ: "вийшло бомбічно!".

А ще Politeka писала, що Омович ледь втримала шостий розмір у тісному топі: "Нічого собі лимони!».

Також Politeka повідомляла, що Омович натягнула лямки бікіні до самої талії: "знову без ліфчика?".