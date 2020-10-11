Зірка українського сегменту Instagram Олена Омович вразила формами у відвертому топі

Популярна модель, що прославилася в мережі як «українська Кардашьян», вразила своїх шанувальників новим спекотним образом. Відповідне фото Олена опублікувала у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку модель зображена на веранді ресторану з оригінальним дизайном: з навісу вниз звисають гілки лимонних дерев з яскраво-жовтими плодами.

Сама красуня позує на цей раз у вуличному образі. На ній короткі джинсові шорти, сорочка, відкрита нарозхрист, а також чорний топ з тонкими бретельками і глибоким декольте. Тісний наряд насилу утримує розкішні груди Омович, які модель збільшила до шостого розміру.

"Просто фотка з лимонами", - підписала знімок красуня.

Її шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"з лимонами і кавунами", "Класні лимони", "чудово", "Богиня", "це просто вау", "радує погляд як завжди. Спасибі!", "Нічого собі лимони!", "На жаль це не красиво, така неприродна груди і худеньке тільце", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Омович показала зайве на зйомці.

Модель одягла короткий топ на шнурівці ззаду, а також чорні штани, які навмисно приспустила з стегон. Примітно, що дівчина для родзинки кадру також підняла лямки білої білизни, занадто сильно то натягнувши практично до талії.

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