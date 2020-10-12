Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала страстные осенние образы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала сразу несколько пикантных образов. Омович позировала в короткой юбке и ботфортах выше колена. Вверху на ней красовалась обтягивающая кофта, которая сделала акцент на выразительной груди модели.

На втором фото Омович позировала в обтягивающих теплых штанах. Красотка повернулась спиной к камере, засветив аппетитную «пятую точку».

«Я опять с едой на фото, помогите выбрать лучший снимок», - подписала фото модель.

За час пост девушки собрал более 9 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какая красивая», «Вау, красотка, красивая», «Приятного», «Вы космос», «твоя красота способна затмить солнце», «неплохо смотрится», «Действительно очаровательно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович устроила пикантную фотоссесию в белоснежном корсете, расшитом бисером. Ее тонкая талия в сочетании с округлыми бедрами и грудью шестого размера свела с ума поклонников. Особое внимание привлекли трусики из бисера, которые практически ничего не прикрыли.

«Сияй ярко, как бриллиант», - подписала снимок украинская версия Кардашьян.

Напомним, что Омович еле втиснула сахарные "пончики" в черный топ: "Получилось бомбически!".

А еще Politeka писала, что Омович едва удержала шестой размер в тесном топе: «Ничего себе лимоны!».

Также Politeka сообщала, что Омович натянула лямки бикини до самой талии: "Снова без лифчика?".