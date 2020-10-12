Кому не пощастить

Завтра, 13 жовтня, Україна стане однією з найтепліших країн Європи

Про це у своєму Facebook розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра у більшості регіонів буде тепло та без опадів, а вдень температура повітря становитиме від +20 до +24 градусів.

"Дощі пройдуть у західній частині України, підійде циклон Gizela, ввечері опади посиляться, трохи зачеплять також під кінець дня Одещину. А в більшості областей переважатиме суха погода", - зазначила Діденко у новому прогнозі погоди.

У столиці дощі малоймовірні, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки у +20.

"У Києві завтра - найтепліший день з подальшої синоптичної перспективи, до +20 градусів. Вітерець, щоправда, може задувати рвучкий, південно-східного напрямку. Дощі в столиці малоймовірні", - продовжила авторитетний синоптик.

Вона також попередила про суттєве похолодання, яке атакує Україну вже на вихідних.

Раніше ми попереджали про сніг та заморозки в Україні.

За прогнозами синоптиків, до 16-17 жовтня в Україні буде тепло, температура повітря становитиме до +23 на півдні, до 20 градусів на півночі. У західних регіонах буде трохи прохолодніше, до 18-19 градусів.

А прихід похолодання запланований на 16 жовтня, і першими воно торкнеться західних регіонів. Заморозки можливі в Київській, Житомирській та Сумській областях, а в Карпатах синоптики очікують сніг.

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