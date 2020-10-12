Російський шоумен Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової опинився в лікарні після того, як розповів про зради

Як передає Politeka.net, кадри, на яких Сергій Глушко (справжнє ім'я) лежить в палаті під крапельницею, показали в програмі "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим. Крім того, їх продемонструвала в YouTube-шоу "Обережно, Собчак" (для перегляду ролика скрольте сторінку до кінця).

"Дивіться, чим закінчилася перша зустріч Собчак і Глушко. Сам Сергій потрапив до реанімації і кілька днів провів у лікарні. Здали нерви", - зазначили у "Прямому ефірі".

На знімку можна помітити, як чоловік, схожий на Тарзана, лежить на лікарняному ліжку з закритими очима і стерильною маскою на обличчі. У програмі стверджують, що фото зробила Наташа Корольова. Ні співачка, ні її чоловік поки ніяк не прокоментували цю інформацію.

Раніше друг сімейства розповів російським ЗМІ, що Наташа Корольова сильно розлютилася на Андрій Малахова, якого не так давно сердечно дякувала за підтримку:

"Говорила, який він приголомшливий друг, а зараз ... навіть не знаю, гроші не пахнуть, що сказати... Вона навіть заявила, що хоче подати на нього в суд".

Напередодні Сергій Глушко дійсно дав інтерв'ю Ксенії Собчак, і їй же "сповідалася" Наташа Корольова. Подружжя розповіло, що не будуть розлучатися, незважаючи на такий скандал - Тарзан просто був використаний шахрайками.

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