Російський шоумен Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової опинився в лікарні після того, як розповів про зради
Як передає Politeka.net, кадри, на яких Сергій Глушко (справжнє ім'я) лежить в палаті під крапельницею, показали в програмі "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим. Крім того, їх продемонструвала в YouTube-шоу "Обережно, Собчак" (для перегляду ролика скрольте сторінку до кінця).
"Дивіться, чим закінчилася перша зустріч Собчак і Глушко. Сам Сергій потрапив до реанімації і кілька днів провів у лікарні. Здали нерви", - зазначили у "Прямому ефірі".
На знімку можна помітити, як чоловік, схожий на Тарзана, лежить на лікарняному ліжку з закритими очима і стерильною маскою на обличчі. У програмі стверджують, що фото зробила Наташа Корольова. Ні співачка, ні її чоловік поки ніяк не прокоментували цю інформацію.
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Раніше друг сімейства розповів російським ЗМІ, що Наташа Корольова сильно розлютилася на Андрій Малахова, якого не так давно сердечно дякувала за підтримку:
"Говорила, який він приголомшливий друг, а зараз ... навіть не знаю, гроші не пахнуть, що сказати... Вона навіть заявила, що хоче подати на нього в суд".
Напередодні Сергій Глушко дійсно дав інтерв'ю Ксенії Собчак, і їй же "сповідалася" Наташа Корольова. Подружжя розповіло, що не будуть розлучатися, незважаючи на такий скандал - Тарзан просто був використаний шахрайками.
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