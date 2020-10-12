Українці скаржаться на чергові проблеми в роботі Приватбанку

Про це йдеться у відгуках, які вони публікують на порталі Мінфін.

Так, один з клієнтів поскаржився, що банкомат ПриватБанку зажував його карту.

"Оператор сухо відповіла, що допомогти нічим не можуть. Залишився під дощем без коштів. Буде потрібно час, щоб оформити перевипуск нової карти і оплатити за це плюс за переказ коштів між картами також знялася комісія. У поверненні картки після інкасації також відмовили. По суті послали на три букви і залишили наодинці з проблемами. Повний відстій!",- емоційно написав чоловік у своєму відгуку.

У банку заявили, що карту повернути неможливо.

"Вибачаємося від імені банку за можливі незручності. На жаль, повернути вилучену банкоматом або терміналом картку можливості немає. Рекомендуємо звернутися в службу підтримки банку, що випустив Картку, для блокування і замовлення перевипуску", - відповів на скаргу представник банку.

Інший клієнт розповів, що ПриватБанк заблокував його карту без будь-яких пояснень. Чоловік поповнив карту, після чого здійснив покупки в інтернеті.

"Ніхто нічого не знає в цьому банку. Користувався картою як зазвичай, поклав грошей і витратив через Інтернет, суми не великі! Заблокували особисті гроші! А якщо вони терміново потрібні? Злодії і шахраї", - додав він у своєму відгуку.

"Добрий вечір! На жаль, виконати ваше прохання і зняти обмеження в обслуговуванні немає можливості. Ми звернулися в особистому повідомленні для надання інформації та рекомендацій", - відреагували на іншу скаргу в банку.

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