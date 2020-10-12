Жена российского юмориста Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала, как выглядит в купальнике

Так, жена знаменитости опубликовала у себя в Инстаграм свежий снимок, на котором она стоит по колено в море, пишет Politeka.

На Анжелике темный купальник с принтом, полностью открывающий шею и плечи красавицы. Взгляд Анжелика опустила вниз, задумчиво рассматривая дно, просматриваемое благодаря прозрачной воде, ноги девушка скрестила.

Однако, несмотря на романтичный снимок, в сообщении жена Реввы затронула важную тему.

"Семья — важнейшее, что есть у каждого человека. Я мама двух дочек и я чувствую ответственность за то, какая планета достанется моим/ нашим детям и внукам. Именно поэтому я решила вступить с вами в диалог, дорогие подписчики, на тему, которая меня давно волнует, а ввиду недавних событий на Алтае, сейчас отзывается во мне с особой остротой.

Достаточно ли каждый из нас делает для того, чтобы сберечь запасы воды в мире?

Интересует ли вас эта тема так же, как меня? Если да, то оставьте в комментариях эмодзи 🌍, а лучше расскажите о своем опыте охраны окружающей среды. И с этого дня под хэштегом #arevvaeco я буду делиться своим взглядом на проблемы экологии и сохранения ресурсов. Начнём с воды!🌊

«Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету». Вспомните, чьи слова?", – написала она.

Фанаты оценили новую публикацию лайками и оставили комментарии, в которых хвалят Анжелику за красоту и мудрость. Отметила пост и звезда шоу-бизнеса Светлана Лобода, посавив под публикацией лайк.

"Да, Маленький Принц - это кладезь умных и, в то же время, таких простых истин❤️ А я думала джоли На Камчатке ведь, или я ошибаюсь ? Там же погибают сейчас морские обитатели от токсичных водорослей . А что на Алтае произошло ? 🌍 здоровье планеты очень острая и необходимы тема побуждающая к срочным действиям 🙏", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Анжелика Ревва показала, как развлекается в воде. На кадрах Анжелика была в купальнике под водой. Звезда в один момент вынырнула и эффектно запрокинула голову, закидывая волосы назад. Ревва улыбалась на камеру, а все действия происходило при замедленной съемке. Ролик получился очень горячим и интересным.

"Мечтаю", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали комментарии:

"С первого раза так получилось?))) Грациозно", "Русалка Анжелика", "Заморская русалка," "Умничка и всё вокруг озарилось неземной красотой Анжелики", "Принцесса", "Анжелика ,какая вы красивая!!!! Богиня )", "Красивая очень", "Ві очень красивая", "Круто!!! Отдых - это очень хорошо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva) 5 Окт 2020 в 4:03 PDT

Напомним, красавицы-дочки Артура Пирожкова пленили ангельским видом в летних сарафанах.

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