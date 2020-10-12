Віра Брежнєва відразу вразила продюсера "ВІА Гри" Костянтина Меладзе і зараз тримає його в їжакових рукавицях

Як повідомляє Politeka.net, рхраннік легендарної групи розповів про першу зустріч зі співачкою і про те, як вона вважає за краще вести справи в шоу-бізнесі. Слова чоловіка наводить видання "Собеседник".

За словами охоронця, саме він помітив Віру Брежнєву і познайомив її з колективом "ВІА Гри". Зустріч відбулася на одному з виступів групи в Дніпропетровську.

"Стояли в черзі шанувальники, хотіли взяти автограф, і я дивлюся: стоїть Віра. Я її зазвав в гримерку, вона сфотографувалася, взяла автограф у дівчат", - заявив учасник тих подій.

Як стверджує чоловік, вони з вірою обмінялися телефонними номерами, дівчина почала ходити на всі концерти "ВІА Гри", а з часом новий знайомий влаштував їй перегляд у Меладзе - тоді з групи якраз пішла Альона Вінницька.

"По-моєму, як тільки вона зайшла, у Костянтина навіть окуляри впали. На третій день вона вже поїхала на гастролі. З цього дня вона зі мною вже не віталася", - зізнався охоронець. - "Вірин характер я "вкурив" відразу, заради своєї мети вона може переступити через будь-кого".

Він додав, що саме Брежнєва змусила Меладзе розірвати вельми успішну співпрацю з молодою співачкою Поліною Гагаріною, вона поставила перед продюсером ультиматум, і той вибрав свою дружину. Втім, навіть до заміжжя красуня мала великий вплив на Костянтина.

"На мій погляд, Віра псує самого Костю... я думаю, що вона обмежила доступ до кістки всіх, крім родичів, і сама тримає його в своїх сімейних руках", - зазначив охоронець.

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