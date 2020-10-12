Відома українська модель Алла Костромічова, ведуча "Топ-модель по-українськи", блиснула бюстом у глибокому декольте

Модельна кар'єра зірки росла з самого юного віку. І вже з другого курсу навчання в Севастопольському національному технічному університеті Алла працювала за контрактом в одному з кращих міланських агентств «Why Not».

А у 21 рік Костромічова отримала пропозицію приїхати в Париж, де пізніше працювала з будинком «Givenchy».

Пропрацювавши з багатьма відомими брендами, модель вирішила спробувати себе на телебаченні, ставши ведучою шоу "Топ-модель по-українськи".

Зараз Алла продовжує брати участь в різних зйомках і ділиться кадрами у своєму Instagram.

На одному з останніх знімків зірка постала в блискучій блузі з глибоким декольте, з якого мало не показувався бюст. Алла відкрила рот і дивилася вгору.

"Ааа 😂 😂 😂 у когось є хоча б одна ідея, що я говорю в цей момент? Бо Я не пам'ятаю. #деньинтервью #стмпу #еебылоуженеостановить", - написала Костромічева.

За 18 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це просто жах", "Девачкіііі😂 можна відкривати рііііт на фотоооо😂 дозволяююю 😂 вххаахахах", "це фейс фітнес, крихітко 😘«,»Явно щось містить букву "О". -Алла, що б зараз з'їли? - Звичайно, о-лів'є 😅(чомусь це перше слово, яке прийшло в голову😂)", "це було ТАКЕЕЕ ШОУ 😂", "Типо: О, не фіга собі, це бомба🔥.... 😂 ", "Хочу жерти😂"," Спазммммммммммм🤗 🙉"," Оооооо Їїїжа, це те що я хотілаааа😅",» це було неймовірно «або" це так круто", - написали користувачі мережі.

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