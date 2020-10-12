Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", блеснула бюстом в глубоком декольте

Модельная карьера звезды росла с самого юного возраста. И уже со второго курса учебы в Севастопольском национальном техническом университете Алла работала по контракту в одном из лучших миланских агентств «Why Not».

А в 21 год Костромичева получила предложение приехать в Париж, где позже работала с домом «Givenchy».

Проработав со многими известными брендами, модель решила попробовать себя на телевидении, став ведущей шоу "Топ-модель по-украински".

Сейчас Алла продолжает принимать участие в различных съемках и делится кадрами в своем Инстаграм.

На одном из последних снимков звезда предстала в блестящей блузе с глубоким декольте, из которого едва ли не показывался бюст. Алла открыла рот и смотрела вверх.

"Ааа 😂😂😂 у кого-то есть хотя бы одна идея, что я говорю в этот момент? Ибо я не помню. #деньинтервью #стмпу #еебылоуженеостановить", - написала Костромичева.

За 18 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Это просто ужас", "Девачкииии😂 можно открывать роооот на фотоооо😂 разрешаюююю😂 вххаахахах", "Это фейс фитнес, детка😘", "Явно что-то содержащее букву «О». -Алла, что бы сейчас съели? -Конечно, О-ливье 😅(Почему-то это первое слово, которое пришло в голову😂)", "Это было ТАКООООООЕ ШОУ 😂", "Типо: О, не фига себе, это бомба🔥.... 😂", "Хочу жрать😂", "Спазмммммммммм🤗🙉", "Оооооо едаааа, это то что я хотелаааа😅", "Это было невероятно» или «Это так круто", - написали пользователи сети.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

А еще Politeka писала, что Костромичева свела с ума позой в «невидимом» платье: «Мечтаю…».

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила: «А можно повторить?».