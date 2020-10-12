Українські виконавиці та екс-солістки групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос і Надія Мейхер здивували пристрасним поцілунком на "Танцях з зірками"

Як передає Politeka.net, учасниці танцювального проекту вирішили дуже пристрасно завершити свій спільний танець, злившись у довгому поцілунку. Як відомо, на шоу дівчат постійно порівнюють, тому вони вирішили зійтися в танцювальному батлі, в кінці якого шокували публіку поцілунком. Це стало ясно з коментарів під відео танцю на Ютуб.

"Надя! Санта! Що це було?»,

«До чого ж лицемірні особистості, за спинами міряються хто крутіше, а як встали в пару так сестри не розлий вода. Як на мене, поцілунок був зайвим»,

"Потрібно було різні сукні, хоча б за кольором. Поцілунок зайвий... Вже не знають чим виділитися»,

"Поцілунок вважаю зайвим, додали сценаристи, для хайпа і цим зіпсували кінцівку танцю, але в цілому було вогонь",

"Їх поцілунок дасть цьому відео вийти в тренди українського ютуба! Санта взяла ініціативу в свої руки!))) Видно характер!",- пишуть користувачі Мережі.

Не стримався і суддя шоу Григорій Чапкіс, який не оцінив порив жінок.

"У вас поганий фінал. Цілуються жінки...в Іспанії цього немає",-зазначив 90-річний хореограф.

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