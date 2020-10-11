Українська співачка Санта Дімопулос розповіла про те, як готувалася до нового танцю на "Танцях з зірками"

Зірка поділилася своїм досвідом в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Дімопулос розповіла, що при підготовці до нового випуску вона цілий тиждень "ледь встигала дихати".

"Розтяжка, правильне дихання, куди йде рука, куди нога ... куди йду я?! Я йду назустріч новій собі. Такою зібраною, такою, що віддається процесу, і захопленою тим, що я роблю, – я ще не була. "Танці ..." відкривають мені нову мене, нові межі моїх власних можливостей, про які я навіть не підозрювала... це нова Санта, з якою я тільки знайомлюся", - розповіла екс-солістка ВІА-Гра.

Санта також поділилася знімком у своєму танцювальному платті. Наряд з чорного мережива з короткою спідницею якнайкраще підкреслив спекотну зовнішність красуні.

Шанувальники Дімопулос тут же почали обговорювати її пост.

"Ідеал жіночої краси!!! І талант звичайно ж)", "Санта, не бачу переможців у шоу, крім вашої пари. Але життя непередбачуване! У будь-якому випадку встигніть насолодитися танцем. І не кидайте танець після! Вперед, Чорна пантера!", "Красуня, добре виходить тіло вогонь", "ви така вогняна заряджаєте своєю енергетикою, захоплююся", "удачі вам!! Ви одна з моїх фавориток! Вогонь і пристрасть", - пишуть люди.

Нагадавши, фаворитка Кухар з "Танців з зірками" Дімопулос звела з розуму рельєфами в сміливій сукні: "Чорна пантера".

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