Популярна актриса Тетяна Кравченко підкорила своїм талантом мільйони фанатів з різних країн

Однією з найяскравіших ролей зірки – персонаж колоритної Валюхи Будько в серіалі "Свати", повідомляє Politeka.net.

Знаменитість регулярно розміщує в Instagram свої знімки, чим постійно викликає у публіки живий інтерес.

Сьогодні Тетяна Кравченко виклала в мережу нове фото, на якому вона зображена на тлі декоративної рослини з фіолетовими квітками, що плететься по паркану. Під фон квітів і плаття "Валюхи" - воно теж бузкове і, незважаючи на вік актриси, вище колін. Довершують її образ сонцезахисні окуляри в прямокутній оправі.

"Все відбувається хвилеподібно: немає однієї зими, одного літа, суцільного смутку або радості. У цьому життя❤️🙏 🏼", – підписала знімок зірка.

Фанати оцінили новий образ Тетяни. За неповних 25 хвилин вони встигли поставити під фото більше 1600 лайків і залишили безліч коментарів, в яких оцінили новий образ Кравченко, засипавши її заслуженими компліментами.

"😍 👏❤️Я вас ні ні впізнала А будуть ще Свати я хочу 7 сезон красуня! Обожнюю Вас!!!Тетяна Здрастуйте. Ніяк не можемо дочекатися виходу нового сезону Сватів. Скажіть коли вже відбудеться це прекрасна подія.А будуть ще Свати я хочу 7 сезон Здрастуйте, а по якому каналу будуть показувати Свати 7 ?Завжди з посмішкою👍 😍", – написали люди.

Раніше ми писали, що популярна українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі «Свати», вразила несподіваним чином в окулярах.

"Всім хороших вихідних", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Кравченко позує в окулярах, сидячи на стільці. При цьому актриса красиво посміхається на камеру.

Серед лайкнувших пост виявилася і фан-сторінка сімейства Алли Пугачової і Максима Галкіна.

"Ви моя найулюбленіша актриса«,» красуня, таких пошукати ще потрібно«,» і вам хороших вихідних«,» мрію, щоб ви з'явилися на екранах театрів, а не телевізорів«," ви чудова, до неподобства вас обожнюю.", "Ви чудова 🔥щастя вам сімейного та професійного🤗 🤗 🤗", "вау, який несподіваний образ", - пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, щаслива Валюха зі " Сватів» вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.