Популярная актриса Татьяна Кравченко покорила своим талантом миллионы фанатов из разных стран

Одной из самых ярких ролей звезды – персонаж колоритной Валюхи Будько в сериале "Сваты", сообщает Politeka.net.

Знаменитость регулярно размещает в Инстаграм свои снимки, чем постоянно вызывает у публики живой интерес.

Сегодня Татьяна Кравченко выложила в сеть новое фото, на котором она изображена на фоне плетущегося по забору декоративного растения с фиолетовами цветками. Под фон цветов и платье "Валюхи" – оно тоже сиреневое и, несмотря на возраст актрисы, выше колен. Довершают ее образ солнцезащитные очки в прямоугольной оправе.

"Все происходит волнообразно: нет одной зимы, одного лета, сплошной грусти или радости. В этом жизнь ❤️🙏🏼", – подписала снимок звезда.

Фанаты оценили новый образ Татяны. За неполных 25 минут они успели поставить под фото более 1600 лайков и оставили множество комментариев, в которых оценили новый образ Кравченко, засыпав ее заслуженными комплиментами.

"😍👏❤️ Я вас ни ниузнала А будут ещё Сваты я хочу 7 сезон Красотка! Обожаю Вас!!!Татьяна здравствуйте. Никак не можем дождаться выхода нового сезона Сватов. Скажите когда уже состоится это прекрасное событие.А будут ещё Сваты я хочу 7 сезон Здравствуйте, а по какому каналу будут показывать Сваты 7 ?Всегда с улыбкой 👍😍", – написали люди.

Ранее мы писали, что популярная украинская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи в сериале «Сваты», поразила неожиданным образом в очках.

«Всем хороших выходных», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Кравченко позирует в очках, сидя на стуле. При этом актриса красиво улыбается на камеру.

Среди лайкнувших пост оказалась и фан-страница семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«Вы моя самая любимая актриса», «красавица, таких поискать еще нужно», «и вам хороших выходных», «мечтаю, чтобы вы появились на экранах театров, а не телевизоров», «вы замечательная, до безобразия вас обожаю.», «Вы замечательная 🔥счастья вам семейного и профессионального 🤗🤗🤗», «вау, какой неожиданный образ», - пишут ее поклонники.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.