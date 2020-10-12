Українцям розповіли, що буде з курсом долара за умови введення нового жорсткого карантину

Про це пише Обозреватель.

Ймовірно за все, жорсткі обмежувальні заходи у зв'язку з новим спалахом китайського вірусу введуть, але вони не будуть такими радикальними, як у березні-квітні.

Якщо тоді через паніку курс долара виріс з 24,7 до 28,1 грн/$, і ситуацію не врятували навіть близько $2 млрд, які Нацбанк влив на ринок.

То зараз, як запевняють експерти, такої паніки не буде, тому курс долара не зростатиме після анонсування нових жорстких заходів. Більш того, карантин може кардинально розгорнути американську валюту, зробивши упор на зміцненні гривні.

"Будь-які нові обмеження не будуть генерувати паніку і курс, швидше за все, буде визначатися ринковими тенденціями. Якщо будуть нові обмеження, попит на долар буде менше. Відповідно, є ймовірність, що гривня навпаки буде зміцнюватися. Не тільки економічна активність визначатиме курс долара. Ми пам'ятаємо, який великий дефіцит бюджету закладався на 2020 рік, знаємо, який дефіцит бюджету закладається на 2021-й, і цей дефіцит потрібно буде якось фінансувати. Залежно від того, як наш уряд фінансуватиме цей дефіцит, можуть бути рухи в обидві сторони", – озвучив свій валютний прогноз економіст Олександр Паращій.

Також курс долара може зміцнюватися, якщо іноземці продовжать купувати українські цінні папери. Якщо ж дефіцит покриватимуть за рахунок емісії, то курс злетить вгору.

"Зниження економічної активності може призвести до зниження курсу долара, проте разом з тим буде повільніше відновлюватися економіка, погіршиться ситуація на ринку праці, в тому числі можливе зниження середнього рівня зарплат, зростання рівня безробіття", - озвучив свій прогноз інший експерт Єгор Комов.

Раніше ми розповідали, що курс долара, сьогодні, 12 жовтня, змінив траєкторію руху.

Торги стартували з падіння на 7,38 гривень. Що стосується курсу євро, то його НБУ опустив всього на 0,008 грн.

Курс валют в Україні 12 жовтня виглядає наступним чином:

$100 – 2820,90 грн;

100 євро - 3327,91 грн.

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