Співачка Наташа Корольова планує подати до суду на російського телеведучого Андрія Малахова, який висвітлював її історію в ефірі скандального шоу

Нещодавно Корольова дала інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому детально обговорила скандал зі зрадами Тарзана. Після інтерв'ю співачка написала пост подяки, в якому згадала також Андрія Малахова.

"Друже мій Андрюша Малахов! Спасибі тобі що не зрадив, спасибі за твою підтримку і розуміння, спасибі всій твоїй команді що людські цінності в пріоритеті!",- зазначила Корольова у себе в Instagram.

Втім, Корольова поквапилася з висновками, адже буквально через пару днів в ефір вийшла програма Малахова з коханкою Тарзана, актрисою Анастасією Шульженко. Як зазначає видання "7 днів.ру", подружжя було в шоці через цю ситуацію, адже співачка на нього нібито молилася.

"Наташа в люті, вона на цього Андрія молилася останні дні, говорила, який він приголомшливий друг, а зараз... навіть не знаю, гроші не пахнуть, що сказати... Вона навіть заявила, що хоче подати на нього в суд", - розповів друг сім'ї.

Відзначимо, що скандал зі зрадами Тарзана не вщухає. У справі з'являються все нові і нові подробиці, які обговорюються в ток-шоу.

Нагадаємо, що Наташа Корольова після зради Тарзана згадала про свій старий грішок:"отримала бумеранг".

А ще Politeka писала, що радісний Тарзан після зради Наташі Корольової закотив з дружками гучну вечірку: домашнє відео.

Також Politeka повідомляла, що Наташа Корольова після зради Тарзана зважилася на омолодження, кадри з клініки: "почала з живота...".