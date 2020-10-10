Співачка Наташа Корольова намагається відволіктися від скандалу, в який вляпався її чоловік Тарзан
Так, російська зірка зважилася на омолодження після того, як їй змінив Сергій Глушко з двома дівчатами.
Відповідні кадри Корольова опублікувала в Instagram Stories.
Судячи зі знімків, Наташа Корольова вирушила до професійного косметолога, де вона зробила ряд процедур, спрямованих на омолодження.
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Популярна співачка почала процедури з живота, після чого стартували маніпуляції з обличчям. Як зізнається Наташа Корольова, вона не хоче позбавляти себе "живої" міміки, тому у косметолога відмовилася від ботокса і філерів.
Не виключено, що Наташа Корольова вирішила "привести себе в порядок" після скандалу і зрад з боку її чоловіка Сергія Глушка.
Раніше ми повідомляли про те, що у вересні ЗМІ поширили чутки про те, що нібито Тарзан зраджував Наташі Корольовій. Більш того, журналісти назвали ім'я коханки, якою виявилася якась Анастасія Шульженко.
Через якийсь час Сергій Глушко записав відеозвернення, в якому визнав, що зрадив своїй дружині Наташі Корольовій з двома дівчатами.
Він заявив, що ці дівчата нібито ним скористалися і після події вкрали з їхнього житла дорогоцінні речі. Тарзан також пригрозив їм кримінальною відповідальністю.
Нагадаємо, що Наташу Корольову і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою
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