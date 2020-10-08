Відома російська співачка Наташа Корольова зізналася, що свого часу забрала з сім'ї свого першого чоловіка Ігоря Ніколаєва

Про це інформує Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

На її думку, недавня зрада їй Тарзана - це своєрідний бумеранг, який прилетів до виконавиці через великий час.

"Я каюсь, що зруйнувала сім'ю. Це було в моєму першому шлюбі. Я стала одиницею, яка зробила погано іншій жінці. Її переживання, страждання почали проявлятися в моєму житті. Даний досвід у мене був, я його пройшла, отримала бумеранг. По суті, я опинилася в такій же ситуації, як перша дружина мого колишнього чоловіка", - зізналася Наташа.

Раніше ми писали, що 28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко, що стала знаменитою завдяки Тарзану, знову пройшлася по Наташі Корольової. Стриптизер Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана, - Ред.) і його дружина, співачка Наташа Корольова сповідалися Ксенії Собчак "у всіх гріхах". Парочка дала відверте інтерв'ю скандальній журналістці, головним посилом якого стало, що вони залишаються разом, незважаючи ні на що, а нещасний Тарзан був просто "опоєний" і "зачарований" шахрайками.

Коханка стриптизера Шульженко не змогла залишатися осторонь і прокоментувала заяви Глушка з королевою у себе в Instagram.

Дівчина продовжує запевняти, що її зв'язок з Тарзаном не була одиничним випадком, як це підносить артист, а тривала півтора року. Також вона заявила про те, що досі відчуває якісь почуття до чоловіка королевою.

Раритетне фото Наташі Корольової підкорило соціальні мережі. Архівний знімок після зради Тарзана в своєму особистому мікроблозі Instagram опублікував особистий фотограф Алли Пугачової Роман Родін.

На фотографії можна побачити молоду Наташу Королеву у весільній сукні та фаті. Цей знімок був зроблений під час зйомок кліпу для пісні Ігоря Ніколаєва "золотий час", з яким Наташа Корольова була в шлюбі з 1992 по 2001 рік.

"Наречена всім нареченим наречена. Моє Фото зі зйомок якого кліпу?",- йдеться у підписі до публікації.

Фанати миттєво відреагували на публікацію і відразу ж вгадали, в якому році і на зйомках якого музичного кліпу був зроблений знімок.

"Золотий час, на пісню Ігоря Ніколаєва"," Наташа Корольова в кліпі "золотий час"," Миколаєва" золотий час", на фото Наташа Корольова, знімали ви в Майамі і це кадр з монастиря", "літо 1999", - написали шанувальники в коментарях.

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