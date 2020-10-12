Російський комік Гарік Харламов жорстко висміяв свій шлюб з Христиною Асмус у новому випуску Comedy Club

Як передає Politeka.net, Асмус і Харламов заявили про своє розлучення після карантину. Незважаючи на розставання пара зберегла дружні стосунки заради спільної дочки Насті. Судячи з усього, розлучення далося їм нормально, адже час від часу вони жартують над ним.

У новому випуску Comedy Club Харламов не упустив можливість пожартувати над своїм шлюбом, влаштувавши шоу "Харластяк" - пародію на "Холостяка". За задумом шоу, Гарік шукав собі нову дружину, та тільки в процесі проекту всі дівчата нагадували йому про колишню.

Так, першу дівчину звали Христина, що відразу ж не сподобалося Харламову. Друга виявилася актрисою, тому комік відмовився і від цього варіанту. Третя претендентка на серце Харламова заявила, що поки працює інтерном, але скоро стане лікарем.

"Ви що, знущаєтеся?",- заявив Харламов.

Останньою краплею стало нагадування про скандальний фільм "Текст", в якому Асмус знялася оголеною. Четверта учасниця "шоу" заявила, що вона перекладачка і зараз перекладає дуже цікавий текст». Закінчилася пародія тим, що Харламов запустив в неї троянду.

Шанувальники залишилися в захваті від пародії.

"Не пропустив) Харластяк-це вогонь", "Шикарний випуск", "Просто бомбічно почали", "колишня лікті кусає!",- пишуть люди.

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