Комік Гарік Харламов з'явився в компанії зірки серіалу "Кріпосна" Катерини Ковальчук

Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився на офіційній Instagram-сторінці програми "Вечірній Ургант".

На кадрі Гарік постав у компанії своїх колег Павла Россомахіна та Катерини Ковальчук, яка відома українському глядачеві за серіалом "Кріпосна".

Такий кадр підняв хвилю критики в мережі. У коментарях просто рознесли даний серіал, назвавши його верхом несмаку.

"Чергове пробиття дна вітчизняної кіно індустрії", " це анти шедевр!", "Катерина сильно схожа на Асмус, мені здається", "Як обмільчало все у вас!", "Мерзопакосний серіал з Харламовим", "Хм, невже вирішили екранізувати всі анекдоти про поручика Ржевського і Наташу Ростову? - писали під постом.

Влітку 2020 року зірки російського шоу-бізнесу оголосили про розлучення через вісім років сімейного життя. У ЗМІ відразу ж стали спливати чутки про можливу причину гучного розлучення. Інсайдери, наближені до зоряної сім'ї, стверджували, що саме Христина Асмус могла стати ініціатором розлучення через важкий характер Гаріка Харламова.

Нагадаємо, що розведений Харламов приголомшив різким схудненням і новим образом: «покращав, помолодшав прям».

Як повідомляла Politeka, Харламова після розлучення з Амсус застукали за сором'язливим заняттям, мережа кипить: «дожився...».

Також Politeka писала, що розведеного Гаріка Харламова жорстко взяли в облогу за вульгарну роль, мережа кипить: «після першої серії нудило».