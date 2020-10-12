Інфляція, карантин і економічна криза відбилися на розмірі зарплат українців

Про це пише Обозреватель.

У порівнянні з липнем, в серпні середня зарплата впала на 3% і тепер становить 11446 гривень.

Найбільше отримують IT-фахівці та фінансисти (майже 20 тисяч), а найменші зарплати в наступних сферах: харчування (6224 гривні) і медицина (8490 гривень).

Найменшу середню заробітну плату отримують жителі Буковини та Волинської областей. А найбільшу - у столиці та Донецькій області.

Якщо враховувати "сезонні" зміни зарплати, то її середній показник буде залежати від економічної ситуації всередині країни. Оскільки реального зростання і "оздоровлення" нацекономіки у нас поки не буде, то експерти, відповідно, в прогнозах середньої зарплати не оптимістичні.

"Будемо сподіватися, що друга хвиля вірусу нас не накриє, і у нас не буде тотального локдауну як у березні-квітні. Але факторів зростання економіки, щоб заробітна плата збільшувалася, теж немає", - попередив Василь Юрчишин.

Інший експерт Ілля Несходовський запевняє, що через падіння економіки скоро почнуться масові скорочення працівників.

"Зараз у нас падає переробна промисловість, сільське господарство. В результаті людей, які працюють там, будуть скорочувати, або урізати їх заробітні плати. Це посприяє тому, що у нас або не буде зростання середньої заробітної плати, навіть враховуючи сезонність, або ж вона буде взагалі падати", - підкреслив аналітик у спілкуванні з журналістами.

Нагадавши, хто з українців залишиться без зарплат і роботи найближчим часом.

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