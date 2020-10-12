Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала кадрами, зробленими до зміни іміджу

Ольга досить часто змінює імідж, зачіску і вражає нарядами, які вибирає для виходу в світ. Дівчина звикла чути від оточуючих похвали за те, що, на відміну від багатьох відомих особистостей, вона не стала собі накачувати губи або робити великі силіконові груди.

Тим не менш, багато хто також відзначають, що раніше телеведуча і співачка виглядала дещо натуральніше. У соціальній мережі Instagram на фан-акаунті Ольги з'явилися фото із зіркою-архівні кадри, зроблені за довго до її зміни образів, і сучасний знімок, відзнятий відносно недавно.

Одного разу в інтерв'ю Ольга заявила, що доклала просто-таки колосальних зусиль, щоб навчитися любити себе.

«Я постійно парилася з приводу небажаних кілограм, у мене було нав'язливе переконання, що мій ніс – надто гострий, а губи – тоненькі і маленькі. І тільки зараз, стоячи біля дзеркала, я всім задоволена. Люблю своє відображення», - сказала Ольга.

Ось що пишуть користувачі Мережі під останніми фото:

"Красуня😍тільки на фото, де Оля блондинка, у неї очі якісь сумні😔;, Блондинка красивіше, натуральніше виглядала ніж зараз, це правда!; Як добре блонд!!!🔥 🔥 🔥 ; Красива; топчик як і завжди, ще б мужика нормального і все було б🔥 🔥 🔥; завжди шикарно виглядає; танцюй під Бузову! Мало половини, мало-мало половини; Красуня і розумниця❤️».

Нагадаємо, раніше артистка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" захоплюючі кадри з нового випуску шоу "Льодовиковий період". Вона виступила в легкому червоному платті, його поділ майорів на всі боки під час енергійних рухів з фігуристом Дмитром Соловйовим. Так на фото можна помітити складні підтримки, для яких Ольга закидала ноги на свого партнера - в один з таких моментів знаменитість у всій красі посвітила сідницями.

"Ми тренувалися два місяці, щоб дивувати вас 🙏 🏻 але є одна маленька деталь - до участі в проекті, я взагалі не вміла стояти на ковзанах 😂 😂 😂 тому не судіть строго 🙏 🏻 я тільки вчуся, і ми дуже стараємося для вас🙏 🏻❤️", - поділилася Ольга Бузова в описі. - "З трепетом і хвилюванням чекаю вечора, я буду дивитися теж разом з Вами 🙏 🏻 безмежно люблю Вас❤️".

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі:"Ти просто гармата".

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