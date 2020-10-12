У середу, 14 жовтня, у зв'язку з державним святом - Днем захисника України - в країні змінюється графік роботи банків і пошти

Як інформує Politeka з посиланням на календар, оприлюднений прес-службою Національного банку України, у зв'язку зі святкуванням Днем захисника України, 14 жовтня в українських банках буде додатковий вихідний.

Також зміни в роботі торкнулися Укрпошти та Нової Пошти.

Так, національний оператор поштового зв'язку України Укрпошта опублікував графік роботи поштових відділень по Україні, які будуть відкриті в середу.

У свою чергу, компанія " НОВА ПОШТА" передає, що 14 жовтня всі сервіси підприємства будуть доступними, проте працювати будуть за суботнім графіком.

"Шановні клієнти! 14 жовтня відділення та кур'єрська доставка компанії "Нова пошта" працюватимуть за графіком суботи", – сказано в повідомленні прес-служби компанії.

Раніше ми писали, що Покров Пресвятої Богородиці стабільно святкують 14 жовтня. Свято відбулося з події, яка сталася з християнами в X столітті. Згідно з легендою, перебуваючи під облогою, священнослужителі і жителі Константинополя провели масовий молебень, попросивши захисту від ворога. У Влахернському храмі, де знаходилася риза Богоматері, Святий Андрій юродивий разом з учнем Епіфанієм проводили нічну службу і першими побачили Богородицю, яка спустилася з небес разом з ангелами Господніми. Богородиця накрила весь Константинополь світлим Покровом, який і вберіг городян.

Через 300 років свято з'явилося в Київській Русі. Він символізує захист будинків і душ людей від сил зла, яку дарує Господь у відповідь на молитви своїх послідовників. Згодом вкоренилася добра традиція вітати близьких з Покровом пресвятої Богородиці. Раніше теплі слова вимовляли тільки усно, але розвитком людства з'явилися листівки, смс-повідомлення, соціальні мережі і месенджери, які допомагають передати вітання в будь-яку точку світу.

На Покрову Пресвятої Богородиці категорично не можна займатися важкою роботою, навіть по дому: ремонтом, прибиранням, ремеслом, заготівлею м'яса або обробкою врожаю. Як і у випадку з іншими великими святами, можна виконати легкі і невідкладні завдання, такі як погодувати тварин або помити посуд. А ось готувати нічого не можна, крім млинців - це традиційне блюдо, для якого робиться виняток. Займатися приготування страв можна тільки з настанням вечора, тому їжею на день краще запастися заздалегідь.

На Покров Богородиці потрібно повністю відмовитися від лайок, брехні і гучних розмов, бо це свято, що вимагає тиші. Рекомендується проводити його в молитвах і скромності, а також відвідати церкву.

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