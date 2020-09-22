Будет время расслабиться!

Украинцев ожидают продолжительные выходные в следующем месяце

Об этом пишет Politeka.net.

В октябре украинцев ожидает сразу 10 выходных дней.

Согласно законодательству, 14 октября Украина отмечает День защитника, который был учрежден в качестве государственного праздника еще в 2014 году в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Именно ее считают покровительницей украинского козацтва, поэтому 14 октября украинцы будут отмечать сразу два праздника.

Из-за того, что День защитника Украины выпадает на будний день, 13 октября автоматически становится сокращенным рабочим днем.

Таким образом, в октябре будет 10 выходных и 21 рабочий день.

Ранее мы рассказывали, что октябрь приподнесет украинцам "холодный сюрприз".

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, Украину с конца сентября накроет холодный атмосферный фронт, а вот ноябрь приятно удивит температурами.

По словам Горбаня, в октябре ожидается 21-24 мм осадков на юге, и 17-24 мм - на севере. Температура в начале месяца будет варьироваться от 4-5 градусов со знаком плюс ночью до 16-18 градусов с плюсом днем.

Однако, во второй половине октября ночью возможны морозы до 2-4 градусов, ожидаются снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее.

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