Екс-соліст Позитив і його партнерка по паркету хореограф Юлія Сахневич не змогли під час сьомого ефіру "Танців з зірками" показати глядачам свій пасадобль на вечорі латині

Як повідомляє Politeka, під час ефіру зіркова пара повідомила, що напередодні майбутнього виступу Юлія знепритомніла.

Дівчина стверджує, що сталося це від перевтоми: у зв'язку з щільною гастрольною сіткою групи "Время и Стекло" парі довелося готуватися до виступу ночами.

"Танцювали, танцювали і дотанцювалися. Я просто впала і все", - розповіла Юлія. Позитив, у свою чергу, повідомив, що після того, як дівчина втратила свідомість, у неї деякий час тримався підвищений тиск.

Раніше ми писали, що колишній учасник групи "Время и Стекло" і музикант групи Mozgi Позитив захворів китайським вірусом. Так, за словами молодої людини, вони зі своєю партнеркою по паркету Юлією Сахневич здали тест на коронавірус. У дівчини тест виявився негативним, у музиканта – позитивним.

Про свій стан він повідомив в Instagram.

"Ребзя, до останнього сподівався, що зможемо вийти на паркет "Танців з зірками". Піднялася температура до 39 і з'явився сильний біль в тілі. Здав тест на COVID - 19 і відразу ізолювався в очікуванні результатів. На жаль, пару годин тому прийшли результати тесту: "Виявлено". Будь ласка, бережіть себе і стежте за своїм здоров'ям!",- написав Positiff.

Також ми повідомляли, що телеведуча Ольга Фреймут розповіла про свій діагноз, її участь у проекті "Танці з зірками" під загрозою зриву. Телеведуча вирішила підтвердити інформацію, яку раніше поширили в ЗМІ, розповівши про неї у себе в Instagram. Жінка заявила, що отримала позитивний результат на «китайський вірус».

"Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я перебуваю на лікуванні та самоізоляції вдома. Відчуваю себе вже краще. Про свій діагноз відразу повідомила всім контактним особам. Всі проекти і роботу поки зупинила", - зазначила Ольга, засмутивши шанувальників тим, що її участь в" Танцях з зірками " зупинилася.

Крім цього, ведуча звернулася до українців, закликавши їх носити маски, користуватися антисептиками і уникати місць скупчення людей.

"Будьте вкрай обережні, адже ви можете хворіти безсимптомно...це не жарти, він поруч», - заявила зірка.

український хореограф і партнерка Олега Винника в шоу" Танці з зірками " Олена Шоптенко поділилася своїм досвідом у боротьбі з китайським вірусом.

Дівчина розповіла про те, що практично щороку страждає від ГРВІ та грипу, назвавши себе «чемпіонкою світу». Вона зізналася, що завжди намагалася переносити хвороби на ногах, проте COVID-19 підкосив її в прямому сенсі цього слова, і це «ні з чим не можна порівняти».

Шоптенко не стала розповідати про сильний кашель і неймовірну слабкість, але зазначила, що вперше в житті зіткнулася з втратою смаку.

"Це вже точно зовсім новий експірієнс в моєму житті!",- написала вона.

Хореограф повідала про п'ять стадіях прийняття цих симптомів, починаючи з того, як перестала відчувати запахи і практично не розрізняла смаку їжі.

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