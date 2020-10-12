Экс-солист Позитив и его партнерша по паркету хореограф Юлия Сахневич не смогли во время седьмого эфира "Танців з зірками" показать зрителям свой пасадобль на вечере латыни

Как сообщает Politeka, во время эфира звездная пара сообщила, что накануне предстоящего выступления Юлия потеряла сознание.

Девушка утверждает, что произошло это от переутомления: в связи с плотной гастрольной сеткой группы "Время и Стекло" паре пришлось готовиться к выступлению по ночам.

"Танцевали, танцевали и дотанцевались. Я просто упала и всё", – рассказала Юлия. Позитив, в свою очередь, сообщил, что после того, как девушка потеряла сознание, у нее некоторое время держалось повышенное давление.

Ранее мы писали, что бывший участник группы "Время и Стекло" и музыкант группы Mozgi Позитив заболел китайским вирусом. Так, по словам молодого человека, они со свой партнершей по паркету Юлией Сахневич сдали тест на коронавирус. У девушки тест оказался отрицательным, у музыканта – положительным.

О своем состоянии он сообщил в Instagram.

"Ребзя, до последнего надеялся, что сможем выйти на паркет "Танцев со звездами". Поднялась температура до 39 и появилась сильная боль в теле. Сдал тест на COVID-19 и сразу изолировался в ожидании результатов. К сожалению, пару часов назад пришли результаты теста: "Виявлено". Пожалуйста, берегите себя и следите за своим здоровьем!", – написал Positiff.

Также мы сообщали, что телеведущая Ольга Фреймут рассказала о своем диагнозе, ее участие в проекте "Танці з зірками" под угрозой срыва. Телеведущая решила подтвердить информацию, которую ранее распространили в СМИ, рассказав о ней у себя в Инстаграм. Женщина заявила, что получила положительный результат на «китайский вирус».

«Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила», - отметила Ольга, расстроив поклонников тем, что ее участие в "Танцях з зірками" остановилось.

Кроме этого, ведущая обратилась к украинцам, призвав их носить маски, пользоваться антисептиками и избегать мест скопления людей.

«Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно…это не шутки, он рядом», - заявила звезда.

украинский хореограф и партнерша Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась своим опытом в борьбе с китайским вирусом.

Девушка рассказала о том, что практически каждый год страдает от ОРВИ и гриппа, назвав себя «чемпионкой мира». Она призналась, что всегда старалась переносить болезни на ногах, однако COVID-19 подкосил ее в прямом смысле этого слова, и это «ни с чем не сравнимо».

Шоптенко не стала рассказывать о сильном кашле и неимоверной слабости, но отметила, что впервые в жизни столкнулась с потерей вкуса.

«Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни!», – написала она.

Хореограф поведала о пяти стадиях принятия этих симптомов, начиная с того, как перестала чувствовать запахи и практически не различала вкуса еды.

Напомним, покинувший "Танці з зірками" Винник ошеломил своих волчиц отчаянным поступком: "Настоящий мужчина, браво"

Как сообщала Politeka, беда в семье Шоптенко из "Танців з зірками", муж обратился к украинцам: "Буду честен..."

Также Politeka писала, что неугомонная Монро вызвала восторг дикой выходкой с Поляковой и Винником: "Все премии будут наши"